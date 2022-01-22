Посольство США у Києві просить Держдеп дозволити виїзд деяких співробітників – CNN

Необов’язкові співробітники посольства США у Києві разом із родинами можуть покинути Україну.

Про це з посиланням на власні джерела повідомили в CNN. Прохання на дозвіл виїхати до США було було подано до Держдепартаменту.

– Джерело, близьке до українського уряду, повідомило нам, що США повідомили Україну, що “ймовірно, розпочнуть евакуацію вже наступного тижня” сімей дипломатів з посольства в Києві, – йдеться у статті.

У прес-службі Держдепу США запевнили журналістів, що наразі їм “нема що сказати”, проте додали, що рішення щодо закордонних співробітників ґрунтуються на єдиному критерії – безпеці американців.

Водночас речник посольства США у Києві від коментарів відмовився.

Причина ймовірної евакуації

На тлі стягнення російських регулярних військ та озброєння до кордону з Україною лідери багатьох країн світу висловили занепокоєння можливою екскалацією конфлікту.

Наразі відомо, що поблизу українського кордону перебуває понад 127 тис. військовослужбовців РФ.

18 січня стало відомо, що Росія нібито почала забирати додому співробітників посольства у Києві. За даними американське видання The New York Times, скорочення посольства може бути частково пропагандою з боку РФ, частково підготовкою до конфлікту, що насувається, а частково хитрощами.

У коментарі Фактам ICTV прес-служба МЗС України повідомила, що не отримували від російської сторони інформації про евакуацію співробітників дипломатичних установ.