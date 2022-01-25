Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок тисняви ​​біля стадіону, де проходив матч головного футбольного турніру Африки. Трагедія сталася у Камеруні.

Насері Пол Бія, губернатор центрального регіону Камеруну, заявив, що кількість смертей може бути більшою.

Тиснява сталася, коли натовп щосили намагався потрапити на стадіон Олембе в столиці Яунді, щоб подивитися, як країна-господарка грає з Коморськими островами в останньому 16-му матчі на вибуття в Кубку африканських націй.

До найближчої лікарні Мессасі госпіталізували щонайменше 40 поранених. Керівники лікарень повідомляють, що місць на всіх не вистачає.

Зі слів очевидців, серед потерпілих були діти. Свідки розповіли, що це сталося, коли стюарди стадіону зачинили ворота та перестали пускати людей.

Офіційні представники футболу заявили, що на матч намагалися потрапити близько 50 тисяч людей. Стадіон вміщує 60 000 осіб, але мав бути заповнений не більше ніж на 80% через карантинні обмеження.

Конфедерація африканського футболу, яка проводить Кубок Африки, тепер розслідує інцидент.

Камерун уперше за 50 років приймає Кубок Африки. Центральноафриканська країна мала прийняти турнір у 2019 році, але того ж року захід було передано Єгипту через серйозні побоювання з приводу підготовки Камеруну.

Щодо вчорашнього турніру, то Камерун виграв з рахунком 2:1 і вийшов у чвертьфінал.