Адміністрація президента США більше не використовуватиме слово “неминучий” для опису потенційного вторгнення Росії в Україну.

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, згадане слово викривило порозуміння у комунікації американських посадовців з журналістами.

– Я використала це слово один раз. Я думаю, що й інші використовували його один раз, а потім ми перестали так казати, – сказала Джен Псакі.

Вона пояснила, що слово “неминучий” помилково передавало впевненість американських чиновників у намірах президента Росії Володимира Путіна.

– Я думаю, що це слово надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, а саме, що ми знаємо, що президент Путін ухвалив рішення (про вторгнення в Україну, – Ред.), – сказала Псакі.

Вона уточнила, що ймовірність вторгнення будь-якої миті залишається, а адміністрація президента США досі не знає, чи ухвалив рішення Путін.

Що передувало

Американські офіційні особи почали посилювати свої попередження про російську загрозу два тижні тому, коли Джен Псакі заявила на брифінгу, що ситуація з безпекою зараз перебуває на тій стадії, коли Росія може будь-якої миті розпочати атаку на території України.

Пізніше, 25 січня, речниця Білого дому підтвердила цю позицію, заявивши журналістам: “Я думаю, що коли ми сказали, що це неминуче, це залишається неминучим”.

Вже 27 січня на запитання, чи змінив Білий дім свою оцінку “неминучого” вторгнення, Джен Псакі відповіла, що офіційна думка не змінилася.

Після цього, 28 січня, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для західних ЗМІ заявив, що США та інші світові лідери створюють паніку через ситуацію із ймовірною війною між Україною та Росією, дестабілізуючи українську економіку.