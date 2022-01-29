Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для західних ЗМІ заявив, що США та інші світові лідери перебільшують ймовірність війни між Україною та Росією, тим самим сіють паніку та дестабілізують економіку України.

Володимир Зеленський вважає, що США та інші світові лідери навмисно перебільшують загрозу вторгнення Росії в Україну. Водночас у Білому домі не розуміють, чому президент применшує загрозу з боку РФ.

Факти ICTV поглянули, що пишуть провідні західні ЗМІ про висловлювання Зеленського на пресконференції, яка проходила напередодні.

Попередження Білого дому щодо РФ напружують співпрацю України та США – NYT

У п’ятницю українські офіційні особи піддали адміністрацію Байдена різкій критиці за її нібито зловісні попередження про неминучу атаку з боку Росії, заявивши, що Білий дім даремно поширює тривогу.

– Вони продовжують підтримувати цю тему. І вони роблять це настільки гострим і пекучим, наскільки це можливо. На мою думку, це помилка, – сказав президент України Володимир Зеленський про неодноразові попередження американських офіційних осіб.

Зеленський висловив своє невдоволення всього за кілька годин до того, як високопоставлені військові чиновники США виступили із ще однією похмурою оцінкою скрутного становища України, заявивши, що Росія розгорнула достатню кількість військ та військової техніки для вторгнення на всю територію України, а не лише до прикордонних районів.

Зеленський сказав, що, хоча він також бачить серйозне нарощування російських військ, американська політика оприлюднення розвідданих та оцінок ризиків нервує українців і завдає шкоди економіці в найкоротший термін.

Президент України сказав, що хотів би бачити “тихий військовий вишкіл та тиху дипломатію”.

– Є військова підтримка, фінансова підтримка, ми вдячні за підтримку. Але я не можу бути таким, як інші політики, які вдячні Сполученим Штатам лише за те, що вони є Сполученими Штатами, — сказав Зеленський на пресконференції для іноземних ЗМІ.

Його невдоволення підтримав секретар РНБО Олексій Данілов, який сказав, що паніка є сестрою невдачі.

– Ось чому ми говоримо нашим партнерам: “Не кричіть про це так багато”. Ви бачите загрозу? Давайте нам 10 літаків щодня. Не один, а десять. І загроза зникне, – сказав Данілов.

Малоймовірно, що заяви Зеленського якось можуть вплинути на постачання зброї чи дипломатію, оскільки Захід намагається утримати Путіна від військових дій.

Але подальша розбіжність між двома країнами може спонукати Україну піти окремим шляхом врегулювання конфлікту, який вона вивчає на переговорах, що наразі ведуться під керівництвом Європи. Це також може посіяти недовіру, яку Путін може спробувати використати у своїх цілях, зазначає The New York Times.

Президент України: досить сіяти паніку через війну – CNN

Зеленський в інтерв’ю іноземним журналістам сказав, що він пояснив президенту США Джо Байдену та президенту Франції Еммануелю Макрону, що українці навчилися жити у неминучій та постійній загрозі з боку Кремля.

– Говорять, що завтра війна. Це означає паніку, – сказав Зеленський.

Росія зосередила десятки тисяч своїх військовослужбовців на кордоні з Україною. Це викликало побоювання, що президент Росії Володимир Путін планує вторгнення. Росія неодноразово заперечувала плани вторгнення, проте серйозність загрози залишається неясною. Це і є предметом суперечностей між Зеленським та Байденом.

Під час телефонної розмови Байдена та Зеленського американський президент попередив, що російське вторгнення практично неминуче. Зеленський у відповідь висловив свою позицію, за якою загроза з боку Росії залишається небезпечною, але неоднозначною.

Президент України подякував Байдену за підтримку, але сказав, що нарощування російських військ не набагато значніше, ніж те, що українська влада бачила раніше.

– Я президент України, я перебуваю тут і думаю, що знаю краще, як справи, ніж будь-який інший президент. У нас немає жодних непорозумінь із президентом Байденом. Я просто дуже добре розумію, що відбувається у моїй країні, так само як він чудово розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах. Я не критикую президента Байдена, – сказав Зеленський.

Президент України заявив, що готовий зустрітися з Путіним для серйозної розмови і запропонував Байдену створити майданчик для діалогу між Вашингтоном, Києвом і Москвою.

– Люди не розуміють цінності людського життя і в цьому суть. Я за серйозний діалог, – сказав Зеленський.

У нас тут немає Титаніка: Україна применшує загрозу російського вторгнення – The Guardian

Президент України Володимир Зеленський пом’якшує загрозу російського вторгнення і на пресконференції для західних ЗМІ заявив, що Велика Британія та США помиляються, виводячи дипломатичний персонал із Києва.

– У нас тут не Титанік, – сказав Зеленський журналістам.

Він зазначив, що гостро усвідомлює небезпеку, яку становлять стотисячні російські військові, що зібралися на кордоні з Україною. Але він не згоден із похмурою оцінкою адміністрації Байдена про те, що російська атака наступного місяця явно можлива.

– Ми дивимося вгору. Ми розуміємо, що відбувається. Але ми були у цій ситуації протягом восьми років. Ми повинні дивитися не лише нагору, а й на землю. Загроза є постійною. Ми не можемо сказати, що війна розпочнеться завтра або до кінця лютого, сказав він.

На запитання, чи припустився уряд Бориса Джонсона помилки, відкликавши деяких дипломатів, Зеленський відповів ствердно – “адже за нинішніх умов важливий кожен”.

Він зазначив, що греки не закривали своє консульство у місті Маріуполь, поряд із лінією фронту.

– Там чути, як стріляють гармати. Греки нікого не витягували. Капітани не повинні залишати корабель. Я не думаю, що тут у нас Титанік, — сказав президент.

Зеленський заявив, що нещодавнє нарощування російських сил було не більш інтенсивним, ніж навесні 2021 року.

– Якщо ви подивитеся на супутникові знімки, ви побачите збільшення військ. Але неможливо сказати, загроза це, напад або просто ротація, — сказав він, додавши, що деякі намети для російських солдатів виявилися порожніми.

За його словами, Москва підвела додаткові війська перед великими дипломатичними переговорами, а це психологічний тиск.

– Вони хочуть вдати, що вони там. Вони намагаються створити психологічний тиск, – наголосив президент України.

За його словами, роздуті повідомлення ЗМІ викликають паніку у фінансовому секторі, завдають шкоди гаманцю українців та виснажують золотий запас та валюту України.