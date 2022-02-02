Празький аеропорт відмовився дублювати оголошення рейсів до України російською мовою

У Празькому аеропорту імені Вацлава Гавела відмовилися від оголошення рейсів до України російською мовою. Вони звучатимуть лише чеською та англійською.

Про ухвалене рішення аеропорту повідомив посол України у Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Ті, хто літали через празький аеропорт, мабуть, звертали увагу, що під час посадки на рейси в Україну вже на самих гейтах оголошення звучать чеською, англійською і, чомусь, російською мовами, – зазначив він.

За словами посла, до Міністерства закордонних справ України надходило чимало звернень з запитаннями щодо цієї ситуації та вимогами втрутитися.

Дипломат зізнався, що це давно намагалися змінити, тому не що не бачили логіки для дублювання інформації російською мовою.

На запит в аеропорті відповідали, що таке рішення ухвалили на прохання авіакомпаній та через турботу про транзитних пасажирів, зазначив він.

Посол вважає, що перший аргумент свідчить про недооцінку українців, які здатні зрозуміти базові оголошення в аеропорту чеською та англійською мовами.

Другий аргумент він назвав дивним, тому що громадяни Росії не подорожують транзитом через України, оскільки між ними давно відсутнє авіасполучення.

– Якщо йдеться про громадян інших країн, то більшість з них так чи інакше має розуміти світову мову – англійську. Російська мова у таких ситуаціях застосовується штучно, а її необхідність – надумана та перебільшена, – переконаний дипломат.

У листі на адресу посольства Празький аеропорт імені Вацлава Гавела повідомив, що з 1 лютого всі повідомлення на рейси в Україну звучатимуть лише чеською та англійською мовами.

Посол попросив громадян, які літатимуть найближчими днями в Україну, повідомляти, чи дотримують цю обіцянку. Він пообіцяв згодом перевірити це особисто.