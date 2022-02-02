Спалах блискавки, що протягнувся майже на 500 миль (768 км) через три штати США, став новим світовим рекордом. Про це повідомляє телеканал CBS News.

Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що у квітні 2020 року окремий спалах розтягнувся на 477,2 милі (768 км) через Техас, Луїзіану та Міссісіпі. Це перевищило попередній рекорд, встановлений у 2018 році у Бразилії – 440,6 милі (705 км).

WMO has verified 2 new world records for a⚡️lightning #megaflash

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA – 60 kilometres MORE than old record

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina https://t.co/6AzyzTgMIO pic.twitter.com/VqUgxEDHB2 — World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

Також у 2020 році спалах блискавки над Уругваєм та північною Аргентиною тривав 17,1 секунди, побивши старий рекорд часу в 16,7 секунди.

Зазвичай блискавка не довша за 10 миль (16 км) і триває менше секунди, сказав Рендалл Червені з Аризонського державного університету, який є головою відділу підтвердження записів метеорологічної організації.

– Ці два рекорди блискавок абсолютно екстраординарні, – сказав Червені.

Ці рекорди не пов’язані зі зміною клімату. Обидва регіони є тими з небагатьох місць у світі, де часто вирують сильні шторми, які можуть викликати так звані мегаспалахи, сказав Червені.

Як працює блискавка

Блискавка – це форма електрики. Грозові хмари мають у своєму складі холодне повітря, що утворює кристали льоду, і тепле повітря, що утворює краплі води. Під час шторму ці кристали та краплі води стикаються, створюючи електричний заряд у хмарах. Позитивні заряди або протони збираються у верхній частині хмари, а негативні або електрони – у нижній.

Коли негативний заряд стає досить сильним, енергія вивільняється з хмари і прямує повітрям до місця з протилежним зарядом, наприклад, до землі, дерева або навіть людини.

Крім того, блискавка дуже гаряча. За даними Національної метеорологічної служби, вона може нагрівати повітря до 50 000 градусів за Фаренгейтом (27 760 ℃) (приблизно в 5 разів гарячіше, ніж поверхня Сонця).

У США за рік фіксують 25 мільйонів блискавок.