Спалах блискавки, що протягнувся майже на 500 миль (768 км) через три штати США, став новим світовим рекордом. Про це повідомляє телеканал CBS News.

Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що у квітні 2020 року окремий спалах розтягнувся на 477,2 милі (768 км) через Техас, Луїзіану та Міссісіпі. Це перевищило попередній рекорд, встановлений у 2018 році у Бразилії – 440,6 милі (705 км).

WMO has verified 2 new world records for a⚡️lightning #megaflash

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA – 60 kilometres MORE than old record

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina https://t.co/6AzyzTgMIO pic.twitter.com/VqUgxEDHB2

— World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022