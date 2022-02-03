Продовження військового нарощування Росії на кордонах України стало темою переговорів президента США Джо Байдена із очільником Франції Еммануелем Макроном.

Про це за результатами перемовин повідомили в Білому домі.

Там уточнили, що лідери двох країн підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, очільники країн переглянули координацію як дипломатії, так і підготовки до швидкого та серйозного економічного реагування в разі подальшого вторгнення Росії до України.

– Президент Байден і президент Макрон погодилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, зокрема в консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС, щодо скоординованого та всебічного підходу у вирішенні цих питань, – уточнили в Білому домі.

Ситуація на кордоні з Україною стала також темою розмови прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та очільника РФ Володимира Путіна 2 лютого.

Прем’єр застеріг очільника Кремля від чергового нападу на Україну, назвавши такий крок “трагічним прорахунком”.

Крім того, Борис Джонсон нагадав Путіну, що всі європейські демократії мають право претендувати на членство в НАТО відповідно до політики відкритих дверей.

Джерело: White House

Фото: White House