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Байден узгодив з Макроном дії на випадок вторгнення РФ до України

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Джо Байден

Продовження військового нарощування Росії на кордонах України стало темою переговорів президента США Джо Байдена із очільником Франції Еммануелем Макроном.

Про це за результатами перемовин повідомили в Білому домі.

Там уточнили, що лідери двох країн підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, очільники країн переглянули координацію як дипломатії, так і підготовки до швидкого та серйозного економічного реагування в разі подальшого вторгнення Росії до України.

– Президент Байден і президент Макрон погодилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, зокрема в консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС, щодо скоординованого та всебічного підходу у вирішенні цих питань, – уточнили в Білому домі.

Ситуація на кордоні з Україною стала також темою розмови прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та очільника РФ Володимира Путіна 2 лютого.

Прем’єр застеріг очільника Кремля від чергового нападу на Україну, назвавши такий крок “трагічним прорахунком”.

Крім того, Борис Джонсон нагадав Путіну, що всі європейські демократії мають право претендувати на членство в НАТО відповідно до політики відкритих дверей.

Джерело: White House

Фото: White House

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