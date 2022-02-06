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Обстрілювали позиції: Азербайджан та Вірменія обмінялися взаємними звинуваченнями

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Обстрілювали позиції: Азербайджан та Вірменія обмінялися взаємними звинуваченнями

Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію у новій ескалації конфлікту у Нагірному Карабасі.

За даними відомства, вірменська сторона здійснила обстріл азербайджанських позицій.

– Члени незаконного вірменського збройного формування на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано російських миротворців, 6 лютого з 00.23 до 02.12 періодично обстрілювали зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії у напрямку села Гапанли Тертерського району, – повідомляє Міноборони.

Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Азербайджан передав відповідну інформацію командуванню російських миротворців та Спільному російсько-турецькому моніторинговому центру.

У відповідь незаконне вірменське формування в Карабасі звинуватило Азербайджан у брехні та маніпуляціях. Стверджується, що вогонь вівся саме з азербайджанської сторони.

В офіційній заяві йдеться, що оборонне відомство прихильно до тристоронніх домовленостей про припинення вогню.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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