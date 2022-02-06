Росія може здійснити серію кібератак, яка виведе з ладу енергосистему та комунікаційну мережу України. Москва може вдатися до цього кроку перед можливим військовим вторгненням на українські території.

Про це у коментарі журналістам повідомила головний чиновник Адміністрації президента США з кібербезпеки, заступниця радника з національної безпеки Енн Нойбергер.

Вона зазначила, що масована кібератака на ключові об’єкти інфраструктури України, зокрема, на здатність Києва підтримувати зв’язок із західними союзниками, може відкрити шлях для повномасштабного вторгнення російських військ.

На початку лютого Енн Нойбергер була спрямована на європейський континент, щоб повідомити союзників та партнерів по НАТО про арсенал кіберзброї Кремля.

– Ми вже кілька тижнів і місяців попереджаємо, як публічно, так і приватно, що кібератаки можуть бути частиною широкомасштабних зусиль Росії щодо дестабілізації та подальшого вторгнення в Україну, – сказала вона.

Заступник радника з національної безпеки США вважає, що відключення чи знищення основної української інфраструктури може посилити тиск на уряд України, військових та населення країни, що дозволить прискорити процес досягнення російських цілей.

Нагадаємо, у січні системи зв’язку та сайти міністерств України стали об’єктами російських кібератак. Українське міністерство цифрової трансформації згодом заявило, що всі докази свідчать про причетність РФ до кібернападу.

Читайте Ще один прояв агресії РФ: що відомо про хакерську атаку сайтів У зв’язку з цим Вашингтон направив до України групи експертів з кібербезпеки, щоб допомогти зміцнити оборону країни. Однак, за словами чиновників, часу занадто мало, щоб лише за кілька тижнів створити достатній захист від Москви.

Енн Нойбергер звернулася до НАТО з проханням, щоб Альянс скоординував відповідь на потенційні російські кібератаки, включаючи підготовку санкцій у разі такого удару.

Вона додала, що східний фланг НАТО також розглядається як мета. У цьому контексті Нойбергер провела переговори в Польщі зі своїми колегами з країн Балтії, а також відеоконференції з німецькими та французькими колегами з приводу загрози російських кібератак.

Зазначається, що потенційні заходи у відповідь на нарощування російських військ на кордоні з Україною можуть призвести до того, що європейські та американські об’єкти стануть об’єктом уваги кремлівських хакерів.