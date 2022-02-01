Цього тижня заступниця радника з нацбезпеки США з питань кібертехнологій Енн Нюбергер відвідає Брюссель та Варшаву. Вона планує обговорити способи підтримки цифрового захисту України в разі нових російських кібератак.

Про це поінформували в адміністрації президента США Джо Байдена.

Поїздка високопосадовиці Білого дому до Європи відбудеться після того, як у січні цього року хакери атакували сайти українських урядових установ. З огляду на це американські офіційні особи намагаються передбачити потенційні загрози кібератак російських хакерів для США.

Як поінформували в Білому домі, Енн Нюбергер зустрінеться в Брюсселі з офіційними особами НАТО та Євросоюзу. Серед тем переговорів – шляхи зміцнення стійкості в кіберпросторі на національному рівні та на рівні Альянсу, включно зі стримуванням, зривом та реагуванням на подальшу агресію РФ проти України, сусідніх держав та США.

У Варшаві Нюбергер зустрінеться з офіційними особами Польщі та країн Балтії, членами Бухарестської дев’ятки (до неї входять члени НАТО Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина).

Окрім особистих зустрічей, Нюбергер також проведе віртуальні переговори з колегами з Німеччини та Франції.

Мета цих зустрічей – переконатися, що союзники та партнери США готові реагувати на будь-які кібератаки. Крім того, візит Нюбергер до Європи покликаний посилити координцію та підтримку України у разі нових кібернападів.

– Під час цих контактів ми зосередимося на тому, щоб Сполучені Штати, наші союзники та партнери були готові до будь-яких непередбачуваних обставин, пов’язаних з кіберпростором… Ми також обговоримо, як координуватимемо свої дії, підтримуватимемо Україну та один одного у разі кібератак, – наголосив представник Білого дому, коментуючи поїздку Нюбергер.

Як зазначають американські ЗМІ, цей візит Нюбергер свідчить про те, що Вашингтон розглядає кіберпростір як потенційний фронт для подальшої агресії РФ проти України.

Як відомо, в ніч на 14 січня цього року відбулася масштабна хакерська атака на урядові сайти в Україні та сервіс Дія. Постраждали близько 70 сайтів держустанов. Водночас, як запевнили представники влади, витоку персональних даних громадян під час атаки не відбулося.

У Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що всі докази свідчать про причетність Росії до кібернападу.

Згодом міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначив, що кібератака була здійснена спецслужбами РФ, а метою було знищення даних.