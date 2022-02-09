Країни Євросоюзу виступили проти введення жорстких санкцій щодо Росії в разі вторгнення російських військ в Україну.

Як пише Bloomberg, країни ЄС виступають проти відключення РФ від міжбанківської системи SWIFT.

Самі пакети санкції наразі ще не узгодженні, а плани щодо обмежень Росії обговорюють у таємниці.

Раніше Вашингтон пропонував розглянути відключення російської банківської системи від SWIFT як елемент широкого спектру санкцій проти РФ. Втім в ЄС досі немає консенсусу щодо відповіді Росії, а офіційний Берлін виступає за санкції такого типу, щоб вони не зачіпали російський сектор енергетики.

Наразі США координують обговорення санкцій проти Москви разом з Німеччиною, Італією та Францією, а саме узгодження санкцій тримається у суворому секреті, щоб представники Кремля не дізналася жодних деталей.

Але, як зазначає видання, через таку секретність щодо спільної відповіді на дії Росії, до санкцій не можуть приєднатись інші держави Європейського Союза.

Речник відділу зовнішніх зносин ЄС Пітер Стано, сказав, що обговорення залишаються туманними з поважних причин.

– На даному етапі передчасно обговорювати конкретні пропозиції, оскільки вони залежать від дій Росії і будуть представлені тільки у відповідь на них, – сказав він.

Речник додав, що пізніше ці конкретні пропозиції мають бути обговорені та узгоджені країнами-членами ЄС.

Як повідомили джерела видання, представники країн ЄС вже дали зрозуміти Білому дому, що відключення російської економіки від SWIFT є неприпустимим.

Раніше видання Financial Times писало, що офіційний Лондон та Євросоюз розглядають накладення санкцій на нові російські газові проєкти, якщо Володимир Путін видасть наказ про вторгнення в Україну.