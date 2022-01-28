Велика Британія та ЄС готуються накласти санкції на нові російські газові проєкти, якщо Кремль видасть наказ про вторгнення в Україну.

За словами джерел Financial Times, плани щодо введення санкцій, що розробляються за підтримки США, серйозно обмежать фінансування та передачу технологій для нових газових проєктів РФ.

Зазначається, що це перший випадок, коли Європа розглядає питання щодо санкцій проти сектора, на частку якого припадає 40% імпорту газу.

Саме тоді як офіційні особи США та Європи наголошують, що всі варіанти санкцій готові до введення, такі країни як Німеччина, закликають до більшої обережності, оскільки в ЄС переживають зимову кризу постачання газу.

Водночас напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський газопровід Північний потік-2, яким природний газ з РФ поставлятиметься до ФРН, уже включений до пакета санкцій, що обговорюється з союзниками.

Повідомлення про співпрацю між Великою Британією та ЄС щодо санкцій проти Росії є ознакою солідарності у сфері зовнішньої та оборонної політики, попри значні розбіжності у питаннях після Brexit, таких як торгові угоди для Північної Ірландії.

– Прагнення Європи завдати удару по довгострокових російських газовидобувних потужностях, ймовірно, стане кроком уперед порівняно з тим, що ми бачили раніше, – заявив експерт з енергетики Джеймс Водделл.

Він додав, що це зашкодить Росії, якщо санкції діятимуть у секторі, який справді її хвилює. Водночас для Європи цей варіант виглядає безпечнішим, ніж, наприклад, варіант з обмеженням експорту, який був би болісно прийнятий для самих країн Заходу.

Варіанти санкцій проти Росії

Західні партнери розглядають цілий спектр фінансових покарань для РФ, якщо Кремль вирішить дати наказ про вторгнення в Україну.

Список можливих обмежень Росії є досить широким. Наразі відомо про відключення Росії від SWIFT, блокування долара для РФ, експортний контроль, контроль ринків облігацій, санкції проти газопроводу Північний потік-2 або персональні обмеження російських олігархів, зокрема президента РФ Володимира Путіна.

Більшість із запропонованих санкцій мають причини, через які Вашингтон та Брюссель можуть відмовитися від їхнього запровадження.

Зокрема, 15 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Вашингтон підготував 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.

Джерело: Financial Times