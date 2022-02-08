У понеділок, 7 лютого, у Києві мала відбутися зустріч очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок та президента України Володимира Зеленського, але її скасували. Офіційною причиною стала помилка у розкладі.

Як пише видання CNN з посиланням на власне джерело в українському уряді, зустріч не відбулася через те, що Бербок відмовилася надати гарантії щодо відмови Німеччини від газопроводу Північний потік-2 в разі ймовірного вторгнення РФ в Україну.

Ще однією причиною джерело назвало те, що Німеччина відмовилася надавати Україні військову допомогу.

— Багато хто у Східній Європі та Києві все частіше розглядають Німеччину швидше як союзника Росії, ніж Заходу, — заявив співрозмовник журналісту CNN Джейку Тепперу.

Зі свого боку, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що думка про те, шо ФРН більше підтримує РФ, ніж Захід, є “дурістю”. Він стверджує, що Німеччина була важливим фінансовим партнером Києва.

Замість Зеленського Бербок зустрілася із главою МЗС України Дмитром Кулебою та українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Бербок заявила, що планувала відвідати Київ разом із міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. Однак у нього змінилися плани, і вона змушена була скоригувати свій графік. Кулеба закликав “не створювати якусь конспірологію” навколо скасування зустрічі Бербок та Зеленського.