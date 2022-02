У ЄС ухвалили рішення розширити санкції проти РФ через окупацію Криму – ЗМІ

В Європейському Союзі ухвалили рішення розширити санкції проти Російської Федерації за окупацію українського півострова Крим. Журналіст Радіо Свободи Рікард Юзвяк повідомив у Twitter, що до списків додадуть кількох осіб, причетних до організації незаконних російських виборів на півострові.

EU ambassadors have now decided to add another 5 ppl to the sanctions list for undermining the territorial integrity of #Ukraine.this after facilitating the state duma elex in #Crimea.to be formally adopted later in Feb. current list stands at 177 people & 48 entities. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2022