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У ЄС ухвалили рішення розширити санкції проти РФ через окупацію Криму – ЗМІ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Євросоюз

В Європейському Союзі ухвалили рішення розширити санкції проти Російської Федерації за окупацію українського півострова Крим. Журналіст Радіо Свободи Рікард Юзвяк повідомив у Twitter, що до списків додадуть кількох осіб, причетних до організації незаконних російських виборів на півострові.

— Посли ЄС вирішили додати ще п’ять осіб до списку санкцій за підрив територіальної цілісності України. Це пов’язано зі сприянням виборам до Держдуми, які відбулися у Криму, – зазначив журналіст.

За його словами, офіційно його ухвалять пізніше у лютому. Поточний список налічує 177 осіб та 48 юридичних осіб.

Нещодавно в Сенаті США погодили основну частину законопроєкту щодо запровадження санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну.

Раніше сенатори допускали можливість запровадження деяких санкцій ще до вторгнення російських військ в Україну.

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Фото: Depositphotos

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