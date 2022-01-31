У Сенаті США допускають можливість запровадження деяких санкцій проти Росії ще до можливого вторгнення її військ в Україну.

Про це йшлося під час спільного інтерв’ю сенатора-демократа Роберта Менендеса та сенатора-республіканця Джима Ріша американському телеканалу CNN.

Як пояснив Менендес, у Сенаті США розглядають варіант запровадження частини санкцій проти РФ за те, що вона вже вчинила проти Україну (тобто не чекаючи на можливе вторгнення).

– Є деякі санкції, які дійсно можуть бути запроваджені заздалегідь – за те, що вже скоїла Росія: кібератаки на Україну, операції під чужим прапором, спроби “підірвати” український уряд зсередини країни. Це лише деякі приклади для санкцій, які можуть бути запроваджені зараз, – наголосив сенатор, не уточнивши, про які саме обмежувальні заходи йдеться.

Менендес додав, що більш руйнівні санкції, спрямовані проти російської економіки, будуть накладені на РФ у разі вторгнення в Україну.

Сенатор також запевнив, що Вашингтон продовжить надавати Україні військову допомогу, зокрема й летальну.

Сенатор Джим Ріш, своєю чергою, підтвердив, що можуть бути використані обидва варіанти обмежувальних заходів (як до так і після можливого вторгнення).

Обидва сенатори повідомили, що в Сенаті США практично досягнута двопартійна згода щодо законопроєкту, який запровадить санкції проти РФ.

– Ми враховували різні точки зору, і ми сповнені рішучості спільно, на двопартійній основі, захищати Україну… Я б сказав, що ми знаходимося на відстані в один ярд від фінішу. Сподіваюсь, зможемо завершити успішно, – розповів Менендес.

А Джим Ріш поінформував, що спірним залишається питання санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. За його словами, з цього приводу серед сенаторів виникали розбіжності.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не планують запроваджувати масштабні санкції проти Росії до можливого вторгнення в Україну. За словами Блінкена, санкції є стримуючим фактором, і якщо їх ввести заздалегідь, зникне стимул, що стримує РФ від нападу.

Водночас президент України Володимир Зеленський виступає за введення санкцій ще до можливого початку військової агресії РФ. Під час нещодавньої зустрічі з американськими сенаторами Зеленський заявив, що після ймовірного нападу на Україну від санкцій вже не буде жодної користі.