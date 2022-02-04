Сенат США погодив основну частину санкцій проти РФ, але є розбіжності

У Сенаті США погодили основну частину законопроєкту щодо запровадження американських санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну.

Проте між демократами та республіканцями залишаються розбіжності саме щодо того, коли запроваджувати обмежувальні заходи – до можливого вторгнення чи після.

За словами сенатора Марка Рубіо, деякі політики пропонують запровадити частину санкцій заздалегідь, інші – застосовувати як відповідь.

Він вважає, що ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії не за горами.

Раніше в Сенаті США допускали можливість запровадження деяких санкцій проти Росії ще до вторгнення її військ в Україну, тобто за вже вчинені агресивні кроки.

А більш руйнівні обмежувальні заходи, спрямовані проти російської економіки, будуть застосовані у разі вторгнення.

Водночас держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевнив, що вони не планують запроваджувати масштабні санкції проти Російської Федерації до можливої повторної агресії.

На його думку, після посилення обмежень втратиться стимул, який стримує Росію від нападу. Тому він відкинув запропоновану ідею президента України Володимира Зеленського запровадити санкції проти РФ зараз.