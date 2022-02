Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час візиту до Москви попередила про запровадження жорстких санкцій в разі повномасштабного нападу Росії на Україну.

Так, сьогодні Елізабет Трасс провела переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, після чого вони виступили на пресконференції для ЗМІ.

Вона уточнила, що в Москви є вибір: піти шляхом дипломатії, співпрацювати з НАТО над покращенням безпеки в Європі, або ж продовжувати агресію, стягування військ, що закінчиться запровадженням санкцій.

Як зазначають британські ЗМІ, тон пресконференції був дуже напруженим. Сторони обмінялися випадами щодо загроз РФ для України.

Згодом Елізабет Трасс зазначила в своєму Twitter-акаунті, що якщо РФ дійсно не планує повномасштабного нападу на Україну, як про це стверджує, то повинна відвести війська.

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.

If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz

— Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022