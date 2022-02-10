Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час візиту до Москви попередила про запровадження жорстких санкцій в разі повномасштабного нападу Росії на Україну.

Так, сьогодні Елізабет Трасс провела переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, після чого вони виступили на пресконференції для ЗМІ.

– Якщо відбудеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну, українці будуть боротися. Це буде тривалий, затяжний конфлікт. Велика Британія та наші союзники запровадять суворі санкції проти окремих осіб та організацій. Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що Північний потік-2 не буде реалізований, – наголосила Трасс на пресконференції.

Вона уточнила, що в Москви є вибір: піти шляхом дипломатії, співпрацювати з НАТО над покращенням безпеки в Європі, або ж продовжувати агресію, стягування військ, що закінчиться запровадженням санкцій.

Як зазначають британські ЗМІ, тон пресконференції був дуже напруженим. Сторони обмінялися випадами щодо загроз РФ для України.

Згодом Елізабет Трасс зазначила в своєму Twitter-акаунті, що якщо РФ дійсно не планує повномасштабного нападу на Україну, як про це стверджує, то повинна відвести війська.

– Я передала чіткий месседж міністру Лаврову, що Росія повинна знизити ескалацію, поважати суверенітет України і долучитися до змістовних перемовин. Якщо РФ серйозно налаштована не вдаватися до вторгнення, ми повинні побачити відведення військ (від українських кордонів, – Ред.). Нарощування військ є незаперечною загрозою для України, – наголосила Трасс.

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks. If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz — Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022

Раніше сьогодні британське видання The Guardian оприлюднило інформацію, що МЗС Великої Британії не представило парламенту план “найжорсткіших санкцій” проти РФ до візиту Елізабет Трасс до Москви.

Раніше Трасс анонсувала, що відповідний законопроєкт потрапить до парламенту до 10 лютого, проте цього не відбулося. Це викликало підозри серед депутатів від опозиції, що урядові юристи працюють над масштабними та безпрецедентними новими законами.

У МЗС Британії підтвердили затримку із внесенням законопроєкту про санкції, проте причин не назвали. У відомстві запевнили, що Елізабет Трасс уже цього тижня підпише законопроєкт

– Наш новий законопроєкт про санкції буде підписаний міністром цього тижня і незабаром після цього буде представлений у парламенті. Це буде найжорсткіший режим санкцій Великої Британії проти Росії, і це означає, що ми можемо діяти узгоджено зі США та іншими партнерами, – наголосили в МЗС.

Як зазначає The Guardian, у роботі британського парламенту зараз триває двотижнева перерва.

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Наприкінці січня Елізабет Трасс заявила, що нові санкції торкнуться будь-якої компанії, яка представляє інтерес для Кремля та режиму в РФ. Вона не виключила запровадження жорстких обмежувальних заходів проти російських олігархів (може йтися про конфіскацію їх власності у Британії).

Так, зараз у Великій Британії діють законодавчі норми, які дають змогу запроваджувати санкції проти фізичних осіб та компаній, які причетні до дестабілізації України.

Водночас новий санкційний режим, який готує британський уряд, дасть можливість вводити обмеження проти структур, які є стратегічно важливими для РФ.