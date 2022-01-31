Уряд Великої Британії протягом цього тижня презентує законопроєкт, який дозволить у разі необхідності запровадити жорсткі санкції проти Росії.

Про це розповіла в ефірі BBC міністр закордонних справ країни Елізабет Трасс.

Йдеться про документ, який дозволить застосувати економічні санкції проти російський банків, енергетичних компаній та наближених до Кремля олігархів у відповідь на вторгнення в Україну.

– Ми збираємося представити новий законопроєкт, щоб мати можливість вживати заходів, зокрема проти структур, які відіграють ключову роль для Кремля та збереження російського режиму. Їм доведеться заплатити високу ціну в разі вторгнення в Україну. Ми будемо готові діяти проти російських фінансових структур, енергетичних компаній та проти наближених до Кремля олігархів, – наголосила Трасс.

Як пояснюють британські ЗМІ з посиланням на джерела в МЗС, нині в Британії діють норми, які дозволяють запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до дестабілізації України.

А новий санкційний режим дозволить вводити обмеження проти структур, які є стратегічно важливими для Росії.

Як зазначала Елізабет Трасс в одному з інтерв’ю, в разі агресії РФ олігархам з близького оточення Володимира Путіна “не буде куди сховатися” від санкцій, які готує Лондон. Зокрема може йтися про конфіскацію власності олігархів у Великій Британії.

Під обмеження можуть потрапити і російські компанії, які підтримують владу РФ.

Крім того, Трасс виступає за зупинку газопроводу Північний потік-2 у разі російської ескалації.

Тим часом Лондон хоче посилити присутність британських військ у Східній Європі через загострення ситуації довкола України. Кількість британських солдатів у можуть наростити вдвічі, а також поставити Естонії оборонну зброю.