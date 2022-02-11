Уряд Великої Британії готова ввести нові жорсткі санкції проти Росії після того, як в британському парламенті 10 лютого був представлений законопроект у рамках заходів, покликаних спонукати Кремль припинити нову ескалацію проти України.

Як повідомили у британському МЗС, міністр у справах Європи Джеймс Клеверлі підписав цей закон, що уможливлює негайне введення санкцій.

– Це законодавство закладає основу найсильнішого режиму санкцій, який Велика Британія може запровадити проти Росії. Це означає, що Сполучене Королівство тепер може запроваджувати санкції проти російських підприємств та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість, ІКТ та сфера фінансових послуг, – йдеться у повідомленні.

Водночас британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Лондон рішуче підтримує суверенітет та право України на самовизначення. Вона закликала російську владу до деескалації та вибору дипломатичного шляху.

– Якщо Росія продовжить агресію щодо України, Велика Британія та її партнери діятимуть без вагань. Тепер Лондон може застосовувати санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов’язаний з дестабілізацією України, а й до афілійованих з урядом РФ структур та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також до їхніх власників, директорів та довіреним особам, – заявила Ліз Трасс.

Нагадаємо, 10 лютого Ліз Трасс провела переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві. Вона уточнила, що Кремль має вибір: піти шляхом дипломатії, співпрацювати з НАТО над покращенням безпеки в Європі, або ж продовжувати агресію, стягування військ, що закінчиться запровадженням санкцій.

Додамо, що з аналогічною заявою щодо санкцій проти РФ виступив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він гарантував, що Лондон має дуже жорсткий пакет економічних санкцій, який буде автоматично активований, якщо хоча б одна нога російського солдата перетне український кордон.

Джерело: МЗС Великої Британії