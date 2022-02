У Великій Британії порекомендували громадянам, які зараз перебувають на території України, за можливості виїхати з країни, поки для цього ще є вільна можливість.

Іноземні ЗМІ припускають, що таке рішення ухвалили на тлі загрози масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

NEW: UK says “British nationals in Ukraine should leave now while commercial means are still available.”

I’ve also learned UK Embassy in Kyiv is considering staff pullout announcement tonight. Will likely hinge on US announcement TK. Keep an eye on White House 2pm presser. pic.twitter.com/gnqcgNnmxE

