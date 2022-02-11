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У Британії порекомендували громадянам виїхати з України через загрозу вторгнення Росії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна та Велика Британія

У Великій Британії порекомендували громадянам, які зараз перебувають на території України, за можливості виїхати з країни, поки для цього ще є вільна можливість.

Іноземні ЗМІ припускають, що таке рішення ухвалили на тлі загрози масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Влада Великої Британії рекомендувала відмовитися від поїздок до України. Сполучене Королівство вивозить співробітників посольства із Києва, повідомляє місцеве МЗС.

Крім того, Нідерланди, Південна Корея, Японія, Норвегія, Латвія, Чорногорія та Ізраїль закликали своїх громадян терміново покинути територію України.

Україна дала Росії 48 годин на роз’яснення військової активності біля кордонів країни, повідомив очільник МЗС України Кулеба.

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Фото: Depositphotos

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