Німеччина може запровадити санкції щодо російського газового трубопроводу Північний потік-2, якщо у Кремлі приймуть рішення про вторгнення на українські території.

Про це під час інтерв’ю повідомила очільниця Міністерства економіки Австрії Маргарета Шрамбек.

Міністерка зазначила, що МЗС Австрії та її відомство виступають проти санкцій стосовно Північного потоку-2, хоча зазначені обмеження обговорюються на рівні Німеччини та Європейського Союзу.

– У разі вторгнення санкції зачеплять не обсяги газових поставок, а йдеться про те, що ФРН не надасть дозвіл на запуск газопроводу, – сказала Маргареті Шрамбек.

Водночас вона зазначила, що газопостачання Австрії не перебуває під загрозою через нинішню ситуацію з Росією та Україною, бо країна вже веде переговори з ОАЕ та Оманом, коли Євросоюз обговорює постачання газу з Катаром.

Позиція ФРН щодо Північного потоку-2