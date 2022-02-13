Робимо наступний крок: Україна скликає засідання ОБСЄ через російські війська на кордоні

Україна скликає засідання країн-учасниць ОБСЄ, включно з РФ, щоб обговорити питання російських військ біля наших кордонів.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба, на цей крок Київ йде через відсутність відповіді Росії на запит щодо військової присутності навколо українських кордонів.

– Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму, – написав Дмитро Кулеба.

За його словами, якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, то їй треба виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості.

Міністр Кулеба зазначив, що такі дії сприятимуть зниженню напруги та зміцненню безпеки для всіх країн-членів ОБСЄ.

Новина доповнюється…