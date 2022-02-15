Очільник представництва ЄС в Україні розповів, чим може загрожувати визнання “Л/ДНР”

Якщо Кремль погодить офіційне визнання так званих ЛНР і ДНР, це неминуче призведе до подальших територіальних претензій РФ до України.

Про це 15 лютого на своїй сторінці у Twitter заявив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022

– У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України, – написав він.

Під публікацією Матті Маасікаса коментатори зауважили, що у разі визнання Росією терористичних “Л/ДНР” Володимир Путін знищить суть Мінських домовленостей.

Рішення Держдуми

Про те, що Держдума РФ ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання “Л/ДНР”, стало відомо вранці 15 лютого.

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін оголосив, що підтримана сьогодні постанова буде невідкладно направлена Путіну.

Близько місяця тому першими про таку ініціативу в російському парламенті заговорили депутати КПРФ. Тоді вони заявляли, що визнання Росією “ДНР” та “ЛНР” “створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту народів від зовнішніх загроз”.

Як заявив 15 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, офіційний Київ вже сповістив партнерів про таке рішення російських депутатів. Він також підкреслив, що легітимізація терористів на Донбасі означатиме автоматичний вихід РФ з Мінських домовленостей.

Фото: Matti Maasikas