Очільник представництва ЄС в Україні розповів, чим може загрожувати визнання “Л/ДНР”

Якщо Кремль погодить офіційне визнання так званих ЛНР і ДНР, це неминуче призведе до подальших територіальних претензій РФ до України.

Про це 15 лютого на своїй сторінці у Twitter заявив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022