Росія збільшила кількість військових на 7 тис. осіб біля кордонів України, попри заяви Кремля про відведення армії. У США стверджують, що загроза вторгнення Росії все ще залишається.

Про це заявив анонімний представник Білого дому у коментарі іноземним ЗМІ. За його словами, Росія стягнула понад 150 тис. військових на схід, північ та південь від України.

Розвідка виявила збільшення військових Росії біля кордонів України, деякі з них прибули 16 лютого. Крім того, РФ збільшила кількість неправдивих заяв в інформаційному просторі, які Кремль може використати як привід для вторгнення.

– Ми не бачили зменшення військ. Путін може натиснути на курок. Він може зробити це сьогодні. Він зможе натиснути на нього завтра. Він може зробити це наступного тижня. Військові сили є, якщо він хоче відновити агресію проти України, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Президент Америки Джо Байден наголосив, що Вашингтон та союзники США готові запровадити санкції у разі нападу РФ на Україну. Америка та Європа продовжують погрожувати жорсткими обмеженнями, які нашкодять Росії.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що американська розвідка побачила більшу кількість російських військ, попри заяви Кремля про відведення армії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс також не спостерігає ніякого виведення російських військ. На зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі він зазначив, що Альянс очікує відведення військ РФ від кордонів України.