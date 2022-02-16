Увечері 15 лютого президент США Джо Байден виступив із заявою щодо безпекової ситуації в Україні.

Виступ американського лідера відбувся на тлі того, як того ж дня в Міноборони Росії заявили про відведення частини військ від українського кордону. Водночас в російському оборонному відомстві зазначили, що більша частина військ залишиться для продовження навчань.

Зокрема, 15 лютого, депутати нижньої палати парламенту Росії підтримали постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання” незаконних збройних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

На це у Міністерстві закордонних справ України відповіли, що можливе визнання “ЛДНР” буде свідомим виходом Росії з Мінських угод.

Якими заявами закінчив день Джо Байден під час своєї пресконференції – читайте у матеріалі.

Про що сказав Байден:

Американський лідер заявив, що США не можуть підтвердити заяви Міноборони РФ про відведення російських військ.

Він додав, що наразі Росія має понад 150 тис. військовослужбовців, скупчених навколо України та в Білорусі, що вище за оцінку, яку раніше давали американські чи українські офіційні особи.

Джо Байден заявив, що сьогодні нове вторгнення Росії в Україну все ще залишається цілком можливим.

Він також пояснив, що через загрозу нового вторгнення США перенесли своє посольство з Києва до Львова.

Президент США використав свій виступ, щоб наголосити, що шлях до дипломатії та деескалації залишається відкритим для Росії.

Водночас президент Байден засудив агресивні дії Росії щодо України та вказав на руйнівні втрати для обох сторін від вторгнення.

– Якщо Росія нападе на Україну, це викличе загальне міжнародне засудження. Світ не забуде, що Росія обрала непотрібну смерть та руйнування, – сказав Байден.

– Сполучені Штати, наші союзники та партнери по всьому світу готові запровадити потужні санкції та заходи експортного контролю, включаючи дії, які ми не вживали, коли Росія вторглася до Криму та східної України у 2014 році, – продовжив він.

Про що Байден не сказав

У своєму виступі Джо Байден не згадав прийнятої у Держдумі РФ постанови звернення до російського президента Путіна.

Хоча раніше зазначені дії російських парламентарів засудив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що таке визнання “ЛНР” та “ДНР” з боку Росії буде прямим порушенням міжнародного права.