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Сенат США схвалив резолюцію щодо України із попередженням для РФ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сенат США

У четвер Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за те, щоб висловити підтримку Україні та засудити військову агресію Росії щодо України.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Раніше президент Джо Байден заявив, що США володіють “усіма ознаками потенційного нападу Росії на Україну протягом декількох днів”. Це і спричинило ухвалення резолюції Сенатом.

Резолюція сенаторів не має законодавчої сили, але вона надсилає офіційні сигнали законодавчому органу США щодо “непохитної підтримки Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України та засуджує нарощування російської військової могутності на кордоні з Україною”.

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Голосування було одностайним, без заперечень чи формального поіменного голосування.

– Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України, – сказав сенатор Роб Портман, штат Огайо.

Як повідомляє Associated Press, упродовж тижня сенатори намагалися відреагувати на зростання напруженості у регіоні навколо України. Деякі законодавці навіть пропонували законопроєкти про санкції проти Путіна та Росії.

Зазначається, що Україна має сильних союзників у Сенаті, де широко підтримуються санкції проти РФ як потужного зовнішньополітичного інструменту проти агресивної політики Кремля.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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