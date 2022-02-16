Сенатори-республіканці на чолі з Джимом Рішем (від штату Айдахо) внесли до верхньої палати Конгресу США законопроєкт про нові санкції щодо Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Так, сенатори представили Закон про територію Європи, що ніколи не здається, (NYET), щоб забезпечити важливу підтримку, яка потрібна Україні для самозахисту та стримування російської агресія вже сьогодні.

– Хоча військового вторгнення ще не сталося, Росія має й інші способи нападу на Україну, які можуть завдати шкоди українцям та європейській безпеці в цілому, – сказав Ріш.

За словами сенатора, законопроєкт NYET передбачає негайну зупинку газопроводу Північний потік – 2. До вторгнення санкції буде припинено доти, доки уряд Німеччини продовжує зупиняти процес сертифікації газопроводу.

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Нова законодавча ініціатива передбачає санкції проти великих російських банків, а також банків, які продовжують роботу з російськими банками, що знаходяться під санкціями.

Законопроєкт NYET передбачає виділення $500 млн у вигляді іноземного військового фінансування (FMF) для України, зокрема $250 млн як надзвичайне фінансування, а також $100 млн для екстреної летальної допомоги.

У законопроекті передбачається ленд-ліз для України.

Нагадаємо, що раніше деякі американські сенатори наполягали на запровадженні санкцій проти Росії за кібератаки на Україну.

Джерело: Комітет Сенату США