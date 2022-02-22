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Велика Британія оголосить про нові санкції проти Росії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Велика Британія оголосить про нові санкції проти Росії

Постійний представник Великобританії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Сполучене Королівство оголосить про нові санкції щодо Росії у зв’язку з її рішенням визнати “незалежність” незаконних “ДНР” та “ЛНР”, а також через рішення запровадити російські війська в Україну.

Про це повідомляє телеканал CNN.

– Її [Росії] дії матимуть серйозні економічні наслідки, – заявив Вудворд на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок увечері.

За її словами, дії Росії матимуть серйозні та далекосяжні наслідки для життя людей, суверенітету України та міжнародного права.

Вудворд вважає, що Росія поставила світ на межу.

– Рада безпеки ООН має бути єдиною, закликаючи Росію до негайної деескалації, засуджуючи агресію проти суверенної держави та захищаючи територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію відступити, – сказала Вудворд.

Нагадаємо, що 21 лютого ввечері президент Росії Володимир Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки РФ. За підсумком було прийнято рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

У прямому ефірі Путін підписав відповідні укази, а також “договори про дружбу” із ватажками терористів.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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