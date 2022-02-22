Постійний представник Великобританії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Сполучене Королівство оголосить про нові санкції щодо Росії у зв’язку з її рішенням визнати “незалежність” незаконних “ДНР” та “ЛНР”, а також через рішення запровадити російські війська в Україну.

Про це повідомляє телеканал CNN.

– Її [Росії] дії матимуть серйозні економічні наслідки, – заявив Вудворд на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок увечері.

За її словами, дії Росії матимуть серйозні та далекосяжні наслідки для життя людей, суверенітету України та міжнародного права.

Вудворд вважає, що Росія поставила світ на межу.

– Рада безпеки ООН має бути єдиною, закликаючи Росію до негайної деескалації, засуджуючи агресію проти суверенної держави та захищаючи територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію відступити, – сказала Вудворд.

Нагадаємо, що 21 лютого ввечері президент Росії Володимир Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки РФ. За підсумком було прийнято рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

У прямому ефірі Путін підписав відповідні укази, а також “договори про дружбу” із ватажками терористів.