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Британія наполягає на відключенні РФ від SWIFT, Німеччина поки не готова – Financial Times

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Борис Джонсон

Офіційний Лондон готовий до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє видання Financial Times. Зазначається, що Німеччина наразі не готова до таких заходів.

– Прем’єр Джонсон дуже прагне цього і наполягає дуже твердо, – заявив у розмові із журналістами один із британських чиновників.

Зазначається, що відключення РФ від SWIFT можливе виключно у рамках міжнародної угоди. За попередньою інформацією видання, президент США Джо Байден поділяє пропозицію Британії.

Напередодні у Білому домі натякали, що можливість відключення Росії від SWIFT, однак саму можливість цього не відкидали. У 2020 році на частку Росії припало 1,5% транзакцій у SWIFT.

Джерело: Financial Times

Фото: Depositphotos

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