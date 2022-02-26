Естонія та Польща підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Члени Євросоюзу Польща та Естонія заявили про потребу надання Україні статусу кандидата на членство.

Польський президент Анджей Дуда у своєму Twitter написав, що такий статус офіційний Київ повинен отримати негайно.

– Польща підтримує прискорений шлях членства України в ЄС. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство варто розпочати невідкладно. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні, – підкреслив він.

Естонський президент Алар Каріс підтримав думку Польщі, заявивши про цей намір на багатотисячній проукраїнській акції у Таллінні.

– Безпекова ситуація для Естонії, яка у НАТО і ЄС, незрівнянно краща, ніж у країн, які ще не є членами цих блоків. Тому я вважаю, що правильно було б надати Україні чітку перспективу членства у ЄС, – переконаний Алар Каріс.

Джерела: Andrzej Duda,ERR