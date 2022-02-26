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Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море – Зеленський

Російсько-окупаційні війська вже третій день намагаються захопити Україну. Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вагома військова та гуманітарна допомога сьогодні вкрай важливі для нашої держави.

– Дякую своєму другу, президенту Реджепу Ердогану та народу Туреччини за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога для України сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде, – переконаний Зеленський.

Світ розпочав технічну підготовку до ухвалення рішення та запровадження нової санкції проти РФ. Росію відключать від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів Swift, які завдадуть руйнівний удар економіці РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що для ухвалення цього рішення працювала вся вертикаль української дипломатії – від президента до аташе.

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Фото: Офіс президента

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