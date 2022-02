Ілон Макс відгукнувся на заклик України передати нашій державі станції Starlink, які допоможуть забезпечити доступ до супутникового інтернету. Засновник компанії SpaceX повідомив, що вони вже прямують до України.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022