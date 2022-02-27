Ілон Макс відгукнувся на заклик України передати нашій державі станції Starlink, які допоможуть забезпечити доступ до супутникового інтернету. Засновник компанії SpaceX повідомив, що вони вже прямують до України.

– Сервіс Starlink зараз активний в Україні. Більше терміналів прямує до України, – наголосив Ілон Маск у Twitter.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до Маска з проханням допомогти Україні у складний час.

– Ілон Маск, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink та звернутися до росіян, – наголосив Федоров у Twitter.

Проект Starlink створила у США компанія SpaceX під керівництвом Ілона Маска. Зона покриття Starlink – це територія, на якій можна користуватися супутниковим інтернетом від компанії SpaceX.

Вже зараз Starlink – це глобальний провайдер інтернету, що обслуговує близько 145 тис. користувачів. Система працює через супутники зв’язку, розташовані на низькій навколоземній орбіті (близько 500 км над поверхнею). Кожен важить приблизно 250 кг та працює від сонячної батареї.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України розповіла, що Starlink – це платформа, яка являє собою мережу супутників, які на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю.

З наземними станціями та терміналами користувачів зв’язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету — до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі.

Працює майже як спеціальний зв’язок. Starlink можна буде використовувати у цивільних та військових цілях.