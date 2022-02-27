Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Він заявив, що кожен охочий громадянин іноземної держави може приїхати до України, щоб боротися проти російських загарбників.

Він наголосив, що це війна не лише проти України, а проти всієї Європи.

Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті, – заявив Зеленський.

Як іноземцям поїхати до України воювати проти російських загарбників

Керівництво України створило в Інтернаціональний легіон, в якому воюватимуть іноземці.

Для того, що записатися до легіону, а також, щоб дізнатися всі деталі варто звертатися до аташе з питань оборони Посольства України у вашій державі. Ця інформація є на сайтах українських посольств.

Іноземним громадянам варто розуміти, що такі дії правомірні, адже регулюються українським законодавством.

Згідно з Положенням про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку. Зокрема це стосується і Сил територіальної оборони ЗСУ.