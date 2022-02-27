Світ має зупинити Путіна: посол США в ООН про рішення РФ привести ядерні війська в режим готовності

Наказ президента країни-загарбника Росії Володимира Путіна привести ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності продовжує загострювати війну в Україні неприйнятним способом. Світ має зупинити його агресивні дії всіма можливими способами.

У цьому переконана посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. На її думку, Путін має відступити та дати спокій мирним жителям України.

На четвертий день найбільшого нападу на європейську державу з часів Другої світової війни в Офісі президента України заявили, що переговори між Києвом і Москвою відбудуться на білорусько-українському кордоні.

Переговори мають бути без жодних умов та ультиматумів, переконаний уряд України. Вона переконана, що українці згуртувалися проти російського загарбника, попри обстріли цивільної інфраструктури державою-агресором.

Захід запровадив руйнівні економічні санкції проти Москви, щоб стримати військову агресію окупанта.

Спроба захоплення Харкова окупантами

Російські солдати та бронетехніка наблизилися до Харкова, другого за величиною міста України. Очевидці повідомляли про стрілянину та вибухи, а вночі бойовики підірвали газопровід.

Але міська влада заявила, що українські захисники відбили атаку ворога. Наразі Харків повністю перебуває під контролем Збройних сил України.

Джерело: US News