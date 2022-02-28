Президент США Джо Байден проведе захищену телефонну розмову із західними союзниками та партнерами щодо вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили у преспулі Білого дому.

У повідомленні наголошується, що дзвінок американського лідера буде здійснено для обговорення останніх подій, пов’язаних із нападом Росії на Україну.

Під час дзвінка буде скоординована єдина відповідь США із союзниками.

Зазначається, що подробиці дзвінка будуть закриті для преси, а сама розмова відбудеться о 11:15 за місцевим часом (18:15 за часом Києва).

У пресслужбі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо додали список учасників розмови. Серед них – Франція, Німеччина, Італія, Японія, Польща, Румунія, Великобританія, Європейський Союз, НАТО і, відповідно, США та Канада.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив про надання Україні ще $54 млн гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії.