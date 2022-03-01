Вісім країн закликали негайно надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

Президенти вісьмох європейських держав закликали лідерів ЄС негайно надати Україні статус країни-кандидата на вступ.

Станом на вечір 28 лютого йдеться про такі країни, як Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина та Словенія.

– Ми твердо переконані, що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС, – йдеться у спільній заяві лідерів країн.

Зазначається, що для підтримки України президенти закликають консолідувати найвищу політичну підтримку і дати можливість інституціям ЄС вжити усіх необхідних заходів.

Це дозволить відкрити переговорний процес щодо подальших кроків, які наблизять Україну до офіційного членства в ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Разом із ним до спільної заяви долучилися прем’єр Денис Шмигаль та спікер Ради Руслан Стефанчук.

Після історичного для України підписання документ відразу було направлено до Брюсселя на розгляд керівництва ЄС.