Потужні вибухи в Києві пролунали ввечері у вівторок, 18 серпня. Російські війська намагалися атакувати столицю реактивними дронами.

Інформацію про вибухи підтверджують журналісти Фактів ICTV.

Вибухи в Києві: які наслідки 18 серпня

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки безпілотника, проте не виникла пожежа.

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони (ППО).

– Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що фіксували реактивні безпілотники в районі Київського водосховища, які рухалися південним курсом. Згодом українські військовослужбовці уточнили, що дрони прямують в бік Броварів та на Дарницю.

Атаки дронами на Київську область 18 серпня

Як уточнили в Київській ОВА, російські війська атакували цивільну інфраструктуру області.

Станом на 7:30 ранку, в Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок.

Варто зазначити, що протягом 18 серпня неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги в Києві та області через загрозу застосування реактивних безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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