Кандидат на посаду глави Міноборони Євгеній Хмара звільниться з військової служби до голосування за його кандидатуру у сесійній залі Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Хмара покинув військову службу заради посади міністра

– У нас зараз відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Євген Хмара на моє запитання підтвердив, що до голосування за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою, – написав депутат у соцмережах.

Железняк зазначив, що звільнення Хмари з військової служби відбувається відповідно до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу (стаття 26) у зв’язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.

Зараз дивляться

За словами депутата, Хмара підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані.

– Тобто станом на зараз він військовий, але це дуже скоро зміниться, – стверджує нардеп.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада за поданням прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. За квотою президента не було призначено міністрів закордонних справ та оборони.

З 20 липня уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра оборони України на Євгенія Хмару.

17 липня Зеленський звільнив Хмару від виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій А СБУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.