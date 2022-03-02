Президент США Джо Байден виступив у Конгресі з промовою, в якій значну увагу приділив вторгнення РФ в Україну.

– Він думав, що Україна та світ здасться. Він ніколи не думав, що зустрінеться з такою сильною стіною. Стіною, яку представляє український народ. Президент Зеленський для кожного українця він уособлює безстрашність. Він надихає цілий світ. Групи громадян, які голими руками зупиняють танки, студенти, пенсіонери, вчителі, солдати – всі захищають свою батьківщину, – заявив Байден.

Також Байден зазначив, що промова президента України Володимира Зеленського в Європарламенті головним чином звучала так: світло переможе пітьму.

– Залишайтесь сильними. Ви обов’язково переможете, – зазначив Байден.

Після цього він закликав усіх конгресменів привітати Зеленського та український народ, висловивши подяку за стійкість та силу.

Головні тези Байдена про Україну та вторгнення РФ до нашої країни:

США та союзники закривають небо для російських авіакомпаній. Мінфін США створить групу, яка займатиметься розслідуванням злочинів російських олігархів. З іншого боку, США заарештують майно олігархів РФ.

– Сьогодні я заявляю Путіну та російським олігархам, які вкрали мільярди доларів внаслідок правління цього режиму – ми ставимо на цьому крапку. Їхні розкішні апартаменти, їхні яхти, їхні літаки та рахунки – ми їх заарештуємо. Ми з цього дня закриваємо усі польоти з Росії. І лише Путін несе за це відповідальність, – зазначив Байден.

Байден зазначив, що США перекидають додаткові війська до Європи, але не для того, щоб воювати в Україні, а для захисту союзників НАТО.

Президент США зазначив, що вторгнення Росії в Україну було навмисним і нічим не спровокованим.