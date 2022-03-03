ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Світ / Світові новини

В Румунії над Чорним морем зазнав аварії літак МіГ-21 та вертоліт, що вилетів на пошуки

Ілля Нежигай редактор стрічки
В Румунії над Чорним морем зазнав аварії літак МіГ-21 та вертоліт, що вилетів на пошуки

Румунський літак МіГ-21 розбився в середу ввечері після зльоту з бази Михайла Когелнічана для виконання завдання з повітряного патрулювання над Добруджею. Згодом гелікоптер IAR 330-Puma, який був відправлений на рятувальну операцію МіГ-21, також зазнав аварії, і сім солдатів, які перебували на його борту, загинули.

Як зазначили у Міністерстві національної оборони Румунії, обидві авіакатастрофи стались в районі Чорного моря, де зараз знаходяться російські військові кораблі.

– Пілот літака МіГ-21 LanceR, який розбився в середу, 2 березня, у повіті Констанца, загинув, – йдеться у заяві Міноборони Румунії.

Зазначається, що пілотові був 31 рік, він був одружений та не мав дітей. Проходив службу пілотом з 2014 року і мав понад 570 льотних годин, з них близько 420 на МіГ-21 Lancer.

Наразі комісія Головного штабу ВПС Румунії та військова прокуратура Військового суду Констанци продовжують розслідування обставин аварії.

Відомо, що літак виконував завдання повітряного патрулювання над Добруджею.

Радіозв’язок диспетчерської вежі з літаком, що розбився, був втрачений о 20.00 за місцевим часом, а о 20.03 він зник з радарів.

На пошуки літака було відправлено гелікоптер IAR-330, який також зник з радарів. Перед авіакатастрофою пілот вертольота повідомив про погані погодні умови та отримав наказ повернутися на базу. У гелікоптері перебувало семеро військовослужбовців.

Румунські ЗМІ опублікували відео з місця, де зазнав авіакатастрофи рятувальник вертоліт.

Міністр оборони Румунії Василе Дінку сказав, що наразі немає інших доказів, що вказують на аварію МіГ-21 Lancer, крім поганих погодних умов та технічного стану літака. Міністр також відкинув можливість нападу на літак.

Наразі самого пілота МіГ все ще шукають.

Президент Румунії Клаус Йоханніс висловив співчуття у зв’язку із загибеллю семи людей внаслідок краху вертольота. До нього приєднався прем’єр-міністр країни Ніколає Чука.

Джерела: Digi 24, Міністерство національної оборони Румунії

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка