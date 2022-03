Румунський літак МіГ-21 розбився в середу ввечері після зльоту з бази Михайла Когелнічана для виконання завдання з повітряного патрулювання над Добруджею. Згодом гелікоптер IAR 330-Puma, який був відправлений на рятувальну операцію МіГ-21, також зазнав аварії, і сім солдатів, які перебували на його борту, загинули.

Як зазначили у Міністерстві національної оборони Румунії, обидві авіакатастрофи стались в районі Чорного моря, де зараз знаходяться російські військові кораблі.

Зазначається, що пілотові був 31 рік, він був одружений та не мав дітей. Проходив службу пілотом з 2014 року і мав понад 570 льотних годин, з них близько 420 на МіГ-21 Lancer.

Наразі комісія Головного штабу ВПС Румунії та військова прокуратура Військового суду Констанци продовжують розслідування обставин аварії.

Відомо, що літак виконував завдання повітряного патрулювання над Добруджею.

Радіозв’язок диспетчерської вежі з літаком, що розбився, був втрачений о 20.00 за місцевим часом, а о 20.03 він зник з радарів.

На пошуки літака було відправлено гелікоптер IAR-330, який також зник з радарів. Перед авіакатастрофою пілот вертольота повідомив про погані погодні умови та отримав наказ повернутися на базу. У гелікоптері перебувало семеро військовослужбовців.

Румунські ЗМІ опублікували відео з місця, де зазнав авіакатастрофи рятувальник вертоліт.

Video from the crash site of the IAR 330 Puma helicopter Romanian Air Force that went down in Dobrogea, Romania (over land) while searching for a missing MiG-21 LanceR which went missing from the radar during a routine patrol mission. @TheAviationist @Aviation_Intel @airplusnews pic.twitter.com/ZzfM77cV21

— Aeronews (@AeronewsGlobal) March 2, 2022