У лавах Збройних Сил України вже понад 200 білорусів, які хочуть захищати Україну від російського загарбника. Це стверджує колишній бізнесмен і громадський діяч, білорус Вадим Прокоп’єв, який зараз перебуває в Україні,

—Ми намагаємося масово вести мовлення на Білорусь, щоб військові здавалися в полон і переходили на наш бік. Ми збираємо білоруських добровольців до Іноземного легіону. У лавах ЗСУ вже понад 200 білорусів. На жаль, ми зазнали втрат. Вчора загинув білорус, позивний Литвин… Крім того, багато білорусів працюють у тилу, відгукнулося 5 700 білорусів, які допомагають українцям у тилу.

За його словами, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, можливо, взагалі буде відсторонено від командування, і тоді виникне проблема.

— Поки що він чує, що не можна цього робити. Що це буде його власний крах, його смерть. Що його війська розвернуться проти нього. Можливо, я беру на себе багато, але оцінюю можливість наземного вторгнення (Білорусі, – Ред.) як невелику. До нас надходять дані про вкрай низький моральний дух білоруських воїнів. Вони готові звільнятись, зніматися з контракту. Якщо розпочнеться наземне вторгнення, я припускаю, що буде масовий перехід у полон до українців.

Також він додав, що ще 300 добровольців із Білорусі зараз у Польщі, які готові приєднатися до Іноземного легіону для боротьби проти Росії в Україні.