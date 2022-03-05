Росіяни масово біжать до Європи від війни, санкцій та тоталітаризму

На прикордонному переході Фінляндії з Росією Ваалімаа багато авто та автобусів із росіянами, які біжать до Європи. Потік не величезний, але постійний.

Деяким людям не терпиться залишити Росію, тому що ходять чутки про те, що уряд президента Володимира Путіна може незабаром запровадити воєнний стан для боротьби з демонстраціями проти вторгнення в Україну.

Оскільки рейси до Європи зупинено, єдиний вихід із країни на машині.

– Люди в Україні – це наші люди, наша сім’я. Ми не повинні їх вбивати, – зауважила молода росіянка, яка мігрує до Європи. Дівчині пощастило, бо мала візу ЄС до оголошення санкцій.

Також вона додала, що не збирається повертатися до РФ, поки там править Путін.

– Ні, поки там наш жахливий уряд. Це так, так сумно, – наголосила дівчина.

Вона сказала, що більшість росіян не хочуть цієї війни, але вони ризикують потрапити до в’язниці, якщо спробують протистояти Путіну.

У Фінляндії до таких, як вона, ставляться з величезною симпатією, як і до України та її мешканців.

У Гельсінкі прибуває поїзд із Санкт-Петербурга, який везе ще сотні людей, які прагнуть втекти з Росії. Більшість поїздів повністю заброньовані, а ціни на квитки стрімко зростають.

Сума грошей, яку можуть взяти із собою пасажири, що їдуть із Росії, обмежена. Рубль перебуває у стані колапсу; російській економіці загрожують санкції та відхід багатьох великих західних компаній. Російський уряд відчайдушно намагається уникнути набігу на банки.