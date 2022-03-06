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Блінкен назвав країну НАТО, яка може погодити відправку винищувачів в Україну

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Блінкен назвав країну НАТО, яка може погодити відправку винищувачів в Україну

Країни-союзники Північноатлантичного альянсу дійшли згоди у питанні відправки винищувачів НАТО в Україну.

Про це 6 березня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він підкреслив, що країною, яка направить летальну зброю в Україну для боротьби з путінськими загарбниками, може стати Польща.

– Так, у нас є зелене світло у цьому питанні. Зараз ми ведемо переговори із нашими польськими друзями щодо того, як ми можемо допомогти, – відповів Ентоні Блінкен журналістам.

Станом на вечір 6 березня нових заяв офіційної Варшави щодо відправки винищувачів в Україну ще не було.

Джерело: CBS News

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