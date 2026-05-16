Вже за кілька годин стане відомо імʼя переможця пісенного конкурса Євробачення 2026.

Гранд-фінал ювійлейного, 70-го шоу розпочнеться у столиці Австрії — Відні вже о 22:00 за київським часом. Заключний етап музчиного змагання відбудеться на основній локації Євробачення 2026 — арені Вінер Штадтгалле.

Цього року Україну представляє співачка Leleka з піснею Ridnym. Вона вийде на сцену під номером 7.

Букмекери Євробачення 2026 у Європі на платформі Eurovisionworld вкотре оновили прогноз на переможця пісенного конкурсу.

Головну ставку букмекери продовжують робити на Фінляндію, чия ймовірність перемоги у гранд-фіналі наразі становить 39%.

Інші країни помітно відстають, зокрема друге місце у Австралії з 23%, далі йдуть Болгарія (8%) та Греція (6%). Замикає п’ятірку фаворитів Ізраїль із 5%.

Україна наразі не входить до першої десятки загального рейтингу фіналістів. Ймовірність перемоги Leleka з піснею Ridnym оцінюють в 1%, наша преставниця зараз на 14-му місці у таблиці.

Хто коментуватиме шоу

Українську трансляцію фіналу Євробачення 2026 коментуватиме Тімур Мірошниченко разом із реперкою Alyona Alyona, що вже мала такий досвід минулого року.

Якою буде сцена ювілейного шоу

Організатори приготували масштабне шоу з новою сценою, яку розробив відомий сценограф Флоріан Відер. Її центральний елемент — велика світлодіодна платформа у формі вигнутого листка як символу оновлення та творчості.

Також між сценою та грін-румом облаштують спеціальний подіум для виходів артистів до глядачів, а трансляцію доповнять новими технічними рішеннями.

Попри доволі стримані оцінки букмекерів щодо фіналу, Україна залишається серед тих країн, які здатні приємно здивувати. І саме це щороку тримає головну інтригу Євробачення.

