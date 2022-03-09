Китай проти санкцій РФ, але й активно підтримувати Путіна не має наміру

Китай потрохи починає змінювати свою риторику щодо світових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 8 березня під час відеоконференції з Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом прокоментував війну РФ проти України.

Раніше вважалося, що Китай стане на бік Росії і допомагатиме кровавому режиму Путіна на міжнародній арені. Проте сталася дещо інша ситуація. Як то кажуть, у Китаю немає друзів, у нього є лише інтерес. Тому Китай відстоюватиме лише ті моменти, які будуть зачіпати їхні інтереси.

Лідер Китаю закликав до максимального стримування у бойових діях. Також він не підтримує санкції проти Росії, мовляв, це негативно позначиться на глобальній економіці, яка ще навіть від пандемії не відійшла. У такий спосіб він хоче, щоб світ був лояльнішим до РФ, прикриваючись гуманітарними проблемами.

Крім того, Сі Цзіньпін досі не визнав Володимира Путіна відповідальним за російську агресію в Україні.