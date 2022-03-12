Подоляк спростував, що Ізраїль пропонував Україні прийняти вимоги Росії

Радник керівника Офісу президента спростував інформацію, що прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет запропонував президенту України Володимиру Зеленському погодитися на умови Росії.

У ЗМІ з’явились повідомлення про те, що начебто Ізраїль запропонував Україні прийняти вимоги Російської Федерації.

– Ізраїль, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин, – зазначив Михайло Подоляк.

За його словами, навпаки Ізраїль запропонував Російської Федерації більш адекватно оцінювати події та свої агресивні дії.

Український політолог Віктор Таран прокоментував повідомлення про можливу пропозицію Зеленському від Ізраїлю.

– Прем’єр-міністр Ізраїлю запропонував Зеленському погодитись на вимоги Росії, мовляв, сам би на його місці прийняв би пропозицію, щоб “зберегти життя людей”. У відповідь пропоную Беннету на своєму прикладі продемонструвати як це зробити.

У відповідь Таран запропонував Ізраїлю скласти зброю, прийняти умови Палестини, Йордану та Сирії, провести демілітаризацію та денацифікацію.