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Президент Польщі підписав закон про допомогу біженцям з України

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі у зв’язку із озброєною російською агресією.

Згідно з положеннями закону, громадяни України, які залишили батьківщину через війну, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Це стосуватиметься людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України та заявили про свій намір залишитися на польській території.

Особи, які зареєстровані як біженці, зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Це може бути надання житла або повного пансіону.

Будь-яка юридична особа або фізична особа, яка має домашнє господарство і забезпечуватиме житлом та харчуванням громадян України, які рятуються від війни, зможе отримати допомогу протягом максимум 60 днів.

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Крім цього, у Польщі створять Фонд допомоги. Кошти з нього будуть спрямовані на фінансування чи співфінансування завдань, пов’язаних із наданням допомоги громадянам України. Також біженці з України матимуть право:

  • працювати в Польщі;
  • мати доступ до соціальної допомоги або субсидій для зниження батьківської плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним доглядом;
  • претендувати на одноразову грошову допомогу на утримання в розмірі 300 злотих на особу. Це стосується витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла;
  • матиме гарантований доступ до державної системи охорони здоров’я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;
  • забезпечити освіту та виховання дітей або студентів, які є громадянами України та підпадають під дію положень закону.
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Фото: Depositphotos

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