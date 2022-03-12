В Італії наклали арешт на яхту російського олігарха Мельниченка вартістю €530 млн

Італійська влада наклала арешт на яхту російського олігарха Андрія Мельниченка вартістю близько €530 млн ($578 млн).

Фінансова поліція наказала заморозити судно Sy A у рамках заходів, вжитих проти російських магнатів, внесених до чорного списку Європейського Союзу, йдеться у повідомленні.

Sanzioni contro la Russia:

A Trieste, nel rimessaggio del porto, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza lo yacht a vela più grande del mondo, del valore di 530 milioni di euro. Lo “SY A” è riconducibile all’imprenditore russo Andrey Igorevich Melnichenko. pic.twitter.com/xj0V728Qsa — Tg La7 (@TgLa7) March 11, 2022

– Він є одним із провідних бізнесменів, задіяних у секторах економіки, що забезпечує значне джерело доходів уряду Росії, який відповідає за анексію Криму та дестабілізації ситуації в Україні, – пояснили в ЄС.

У заяві поліції Італії йдеться, що судно перебуває на сховищі у порту Трієста. За словами виробника Nobiskrug, це одна з найбільших яхт у світі.

9 березня Євросоюз запровадив санкції проти російського олігарха Мельниченка у рамках розширених обмежувальних заходів через війну в Україні. За даними ЄС, олігарху належить найбільший виробник добрив EuroChem Group та вугільна компанія СУЕК.

У рішенні Ради ЄС зазначено, що Мельниченко та 36 інших бізнес-лідерів зустрілися з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як РФ зазначала значних економічних втрат після санкцій Євросоюзу та США.