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В Італії наклали арешт на яхту російського олігарха Мельниченка вартістю €530 млн

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Італії наклали арешт на яхту російського олігарха Мельниченка вартістю €530 млн

Італійська влада наклала арешт на яхту російського олігарха Андрія Мельниченка вартістю близько €530 млн ($578 млн).

Фінансова поліція наказала заморозити судно Sy A у рамках заходів, вжитих проти російських магнатів, внесених до чорного списку Європейського Союзу, йдеться у повідомленні.

– Він є одним із провідних бізнесменів, задіяних у секторах економіки, що забезпечує значне джерело доходів уряду Росії, який відповідає за анексію Криму та дестабілізації ситуації в Україні, – пояснили в ЄС.

У заяві поліції Італії йдеться, що судно перебуває на сховищі у порту Трієста. За словами виробника Nobiskrug, це одна з найбільших яхт у світі.

9 березня Євросоюз запровадив санкції проти російського олігарха Мельниченка у рамках розширених обмежувальних заходів через війну в Україні. За даними ЄС, олігарху належить найбільший виробник добрив EuroChem Group та вугільна компанія СУЕК.

У рішенні Ради ЄС зазначено, що Мельниченко та 36 інших бізнес-лідерів зустрілися з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як РФ зазначала значних економічних втрат після санкцій Євросоюзу та США.

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Джерело: CNN

Фото: Pexels

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