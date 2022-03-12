У Мелітополі місцеві жителі вийшли на протести з вимогою до найманців Російської Федерації звільнити з полону мера міста Івана Федорова.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, понад 2 тис. людей перебувають під захопленою будівлею Мелітопольської районної військової адміністрації.

– Звільніть мера, – скандують жителі Мелітополя.

11 березня група російських військових викрали мера Мелітополя Івана Федорова, якого дотепер утримують загарбники. Жителі вимагають, щоб вони відпустили міського голову.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що Іван Федоров відмовився співпрацювати з ворогами, тому йому одягнули на голову пластиковий мішок та викрали російські військові.

Найманці Російської Федерації намагалися захопити Мелітополь з першого дня війни в Україні. Місто опинилося під ударами ворожих військ з 24 лютого, а бої точилися не лише на території Мелітополя, а й на околицях.

Фото: Іван Федоров