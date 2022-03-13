Трамп розкритикував Байдена за “вимолювання нафти”

Екс-президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував теперішнього очільника США Джо Байдена за те, що він звертається до Саудівської Аравії, Ірану та Венесуели задля постачання нафти до країни.

Своє бачення Дональд Трамп висловив під час суботнього мітингу, де він вперше виступив із початку повномасштабної війни в Україні.

– Джо Байден є президентом енергетично найбагатшої країни на планеті, але через клімачну істерику його партії він заблокував видобуток нафти та природного газу в США, – наголосив екс-президент США.

Тепер, каже Дональд Трамп, Джо Байден “повзе по всьому світу на колінах, благаючи про пощаду у Саудівської Аравії, Ірану та Венесуели”.

Нагадаємо, що заборону на імпорт російської нафти до США через повномасштабну війну в Україні Джо Байден запровадив 8 березня.

Через запровадження санкцій ціна за галон в деяких регіонах подвоїлася та навіть потроїлася.

А вже 9 березня стало відомо про першу після трьох років розриву дипломатичних вілносин поїздку двох зовнішньополітичних діячів США до Венесуели, де зосереджені найбільші запаси нафти в світі,

Метою зустрічі було обговорення скасування санкцій, які США запровадили щодо венесуельської нафтової промисловості.

13 березня почалася вісімнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Mail online